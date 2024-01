Rodriguinho já foi despejado e foi ajudado por famoso | A TARDE

O nome de Rodriguinho, do BBB 24, segue em alta nas redes sociais nesta semana. Um vídeo do cantor comentando que não precisa do prêmio em dinheiro, avaliado em R$ 3 milhões, viralizou nas redes sociais. No entanto, internautas resgataram cenas em que ele relembra a época de dificuldades, quando recebeu ajuda de Thiaguinho para pagar as pendências.

A ocasião, na qual o artista menospreza o prêmio do programa, rolou no último fim de semana, após ter acontecido a treta envolvendo Davi e Nizam. Na circunstância, Rodriguinho dispara que não precisa da 'bolada', pois ele já tem essa quantia nos cofres, que ganhou com a carreira artística.

"Faço TV desde os 10 anos de idade. R$ 3 milhões, legal, é dinheiro, mas já tenho esse dinheiro também, tá? Não tem emoção aqui não", contou ele aos outros participantes, afirmando que não entrou no programa para ganhar a fortuna.

Porém, a fala do brother se mostrou contraditória, pois anteriormente ele havia soltado um depoimento, em entrevista ao programa PodPah, afirmando que estava passando por 'perrengues' e já recebeu ajuda financeira do 'parça' Thiaguinho para pagar algumas dívidas.

"Na minha fase de despejo, de merda, o Thiaguinho pagou vários aluguéis meus, vários. Umas duas ou três vezes", iniciou ele, deixando os apresentadores impressionados com o fato. "A gente é irmão de verdade mesmo, a mãe dele me chama de filho mais velho", finalizou Rodriguinho, ressaltando a parceria com o cantor.