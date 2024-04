Vídeo: Após eliminação, Buda diz que quer conversar com Camila | A TARDE

Lucas Buda, 19° eliminado do BBB 24, se pronunciou em um vídeo. O ex-sister disse que ainda não teve tempo de conversar com a ex-esposa Camila Moura, mas pretende resolver os problemas “da melhor forma possível”.

Em vídeo publicado nas redes sociais de Leo Dias, Buda pediu desculpas. “Quero pedir desculpas a pessoas que eu ofendi, comas pessoas que discuti. Erros acontecem, desculpa a Camila também. A gente ainda não conseguiu conversar, estou sem telefone, nem com as minhas coisas”, afirmou Buda.

Ele contou que está com agenda intensa após sair da casa. “Eu to com a roupa e mala que saí, as roupas que estou usando para os compromissos são as que eu estava usando dentro da casa. Hoje o dia está muito cheio, muito corrido. Os próximos dias vão ser muito corridos mesmo”, finalizou.





Reprodução | Instagram