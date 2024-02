Wanessa Camargo dispara contra Davi: "para dar um murro, é um pulo" | A TARDE

Após participar de uma dinâmica com Davi, Wanessa Camargo voltou a falar sobre o motorista baiano nesta segunda-feira, 29. Em conversa com Isabelle, a sister mais próxima dele, Wanessa sugeriu que a amazonense está 'cega'.

"De mulher para mulher... Durante minha vida inteira, passei por muitas pessoas que tiveram comportamentos comigo que me machucaram, com amizades, inclusive. [...] Eu vejo isso em você que a gente sempre tem tendência de olhar o lado bom das pessoas e a gente sempre olha o copo cheio", disse a cantora.

"E eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito", completou Isabelle.

Wanessa seguiu afirmando que foi roubada financeiramente duas vezes, mas não fez nada com as pessoas que a roubaram. "Se eu olhar pro mundo mais perverso, o mundo vai ficar mais cinza de viver e tenho olhar de esperança pro mundo".

Ela afirmou que, quando chegou na casa, achou Davi divertido. Entretanto, após uma situação, viu 'um monstrinho'.

"Corta pro teu Monstro, que era nítido que você tava cansada e estressada. Um bichinho começou a falar que tinha algo estranho nisso aí".

"Tudo bem ele te dar apoio, acho lindo ele estar com você. mas de alguma forma teve uma hora que fui te chamar no quarto — e fui pra te ajudar — e ele apareceu do nada e tomou conta da situação. Como se ele falasse assim pra mim, sem palavras, 'deixa que eu cuido'. Aquilo me acendeu um pontinho de luz por que ele tá tão assim?", questionou a cantora.

Isabelle, então, pergunta se essas atitudes não seriam devido Davi gostar dela.

"Calma, existe uma coisa de gostar e existe uma coisa de isolar. Ser o herói das pessoas, que é uma característica dessas pessoas que tô te falando. Existe uma vontade de agarrar e falar que eu sou o seu herói, eu te seguro".

Por fim, ela afirmou que tem medo de Davi que, segundo ela, pode deferir um murro a qualquer momento.

"Dá medo. Eu tenho medo de pessoas que falam dessa maneira. Para dar um murro, é um pulo", disse Wanessa.