123milhas anuncia demissões após queda em vendas

A 123milhas anunciou na manhã desta segunda-feira, 28, a demissão de funcionários para uma "adequação ao novo contexto no mercado". De acordo com a empresa, a diminuição nas vendas justifica os cortes.

Em nota, a agência disse ainda, que "está trabalhando para, progressivamente, estabilizar sua condição financeira". A 123milhas não divulgou o número de profissionais desligados e nem o quadro de funcionários.

"A 123milhas informa que iniciou hoje, 28/08, um plano de reestruturação interna, com redução do tamanho da equipe para se adequar ao novo contexto da empresa no mercado. Essa difícil decisão faz parte das medidas para mitigar os efeitos da forte diminuição das vendas. A empresa está trabalhando para, progressivamente, estabilizar sua condição financeira", diz a agência, em nota.



Desde o dia 18 de agosto foi suspenso a emissão de passagens e pacotes flexíveis pela empresa. A linha de viagens Promo foi interrompida na noite da última sexta-feira, 25, por causa da taxa de juros elevadas e passagens aéreas mais caras, segundo a 123milhas.

Relato

De acordo com o UOL, uma ex-funcionária, que preferiu não ser identificada, informou que mais de mil trabalhadores foram demitidos. Ela disse que chegou no escritório da empresa em Belo Horizonte, nesta manhã, e foi surpreendida com a demissão. No setor de dela, que tem mais de 40 funcionários, todos foram desligados

De acordo com essa mesma ex-funcionária, todos os funcionários presentes souberam dos desligamentos entre si e repassaram a informação adiante. Ela contou que nenhuma liderança da agência entrou em contato com os profissionais.

'Quando eu cheguei na empresa, os acessos [aos computadores] já estavam cortados. Não teve comunicação formal, nem um email. Falamos entre nós, assinamos papéis [de demissão] e fomos embora', comenta ax-funcionária.

Em um dos prédios da agência onde ela trabalhava, na capital mineira, havia departamentos de marketing, RH, atendimento e TI, por exemplo. "Só sobrou o porteiro", lamenta.