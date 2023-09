Adélio Bispo recusa tratamento e complica transferência

Preso por ter dado uma facada na barriga do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha do mesmo em 2018, Adélio Bispo de Oliveira, 45 anos, tem recusado o tratamento apropriado para o transtorno delirante persistente com o qual foi diagnosticado por uma junta psiquiátrica.

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, a situação impede que o preso seja transferido da Penintenciária Federal de Campo Grande, onde está em uma cela de 6m², e seja transferido para um hospital psiquiátrico.

A mudança ocorreria em virtude de um pedido da Defensoria Pública da União (DPU), que é responsávvel pela defesa de Adélio. Já a Justiça alega que o preso mantém "alto graude de periculosidade" e que "corre risco de vida fora do sistema prisional federal".

De acordo com o último relatório, os laudos apontam uma piora na saúde mental de Adélio, que evita os banhos de sol, não interage com outros internos e não recebe visitas.