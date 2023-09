Agente que atuou em buscas diz que Danilo Cavalcante não deixou pistas

Após cometer um assassinato em novembro de 2017 em Figueirópolis, no Tocantins, Danilo Cavalcante dava início a uma história que daria muito trabalho para as forças militares. Um policial que participou das buscas no Brasil, disse que o foragido fugiu "sem deixar vestígios".



Danilo foi condenado a prisão perpétua nos EUA por matar a ex-namorada em 2021. Após isso, escapou da prisão e só foi capturado na última quarta-feira, 13, após caçada que durou 14 dias.

O agente Vanilson Pimentel Barros, 46, disse que procurou por Danilo nas duas fazendas onde o foragido havia trabalhado em Figueirópolis. Danilo Cavalcante não teria sido visto pelos empregadores ou colegas após suspeita de matar Valter Júnior Moreira dos Reis a tiros em um bar no centro da cidade. De acordo com a policia, o crime foi por causa de uma dívida.

De acordo com o investigador, a Polícia Civil não localizou e nem sabe como conseguiu a arma usada no crime. Os relatos sobre Danilo durante as buscas eram positivos, de acordo com o policial civil.

Com pouco mais de 5.000 moradores, Figueirópolis tem média de apenas um homicídio por ano, de acordo com levantamento realizado pelo UOL com dados da Secretaria de Segurança Pública e da delegacia local de assassinatos ocorridos entre janeiro de 2017 e a última sexta-feira, 15.

Com a prisão preventiva decretada, Danilo conseguiu fugir para os EUA. Na data do embarque, a Justiça do Tocantins ainda não havia comunicado a decisão no Banco Nacional de Mandados. Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Danilo deve ser ouvido pelo crime por videoconferência. Na última sexta-feira, 8, em meio à repercussão internacional do caso, a Justiça do Tocantins marcou a primeira audiência de instrução e julgamento do crime para o próximo dia 11 de outubro deste ano. Sete testemunhas devem ser ouvidas.

Após matar Valter Júnior, Danilo se mudou para os EUA, onde foi condenado à prisão perpétua no dia 22 deste mês por matar a ex-namorada Déborah Brandão a facadas em abril de 2021. O crime foi na cidade de Phoenixville, na Pensilvânia.



De acordo com a promotoria, Danilo esfaqueou a mulher até a morte na frente dos filhos dela, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento do casal.

Cavalcante fugiu para o estado da Virgínia, após o crime, porém foi preso pela polícia local menos de duas horas após o assassinato.