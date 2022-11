Ana Marcela conquista o hexa no Circuito Mundial de Águas Abertas

A nadadora baiana Ana Marcelo Cunha conquistou neste sábado, 12, conquistou o hexacampeonato da prova de 10 km do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas em águas abertas ao ficar na segunda posição da etapa de Eliat, em Israel. Ela já havia vencido em 2010, 2012, 2014, 2018 e 2021.

Campeã olímpica, a nadadora conseguiu ficar no pódio em todas as etapas da competição, Foi medalha de ouro em Portugal e na França, além de bronze no Canadá. Na última etapa, ela precisava ficar na frente da holandesa Sharon Van Rouwendaal em Israel. A rival ficou em quinto lugar. Marcela fechou a prova com 1h56min23s60. Rouwendaal, por sua vez, marcou 1h56min28s20. A vencedora foi a australiana Chelsea Gubecka, com 1h56min19s80.

A soteropolitana foi considerada uma promessa desde muito jovem. Marcela Cunha começou com 16 anos de idade, quando disputou a primeira olímpiada em 2008, em Pequim, e ficou em quinto lugar.