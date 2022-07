André Gonçalves é preso e recebe tornozeleira eletrônica

O ator André Gonçalves foi detido neste sexta-feira, 8, na Cadeia Pública José Frederico Marques, no Rio de Janeiro, para a instalação de uma tornozeleira eletrônica. Ele tem prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina por não pagar a pensão alimentícia para a filha, uma dívida que chega a R$ 350 mil.

Por determinação da Justiça, André terá que permanecer com a tornozeleira eletrônica por 60 dias, sem ultrapassar uma distância mínima da sua residência, de acordo com informações do Globo.

Ainda segundo o site, o ator tenta contato com as filhas para tentar um acordo. Ele propôs pagar 10% do valor total que receber por seus trabalhos para cada filha (filha mais velha também move ação contra o pai), além de mais R$ 1.200. Nenhuma das duas topou a proposta.