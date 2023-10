Após queimadas no Amazonas, Bolsonaro chama Marina de "incompetente" | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou duramente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, neste sábado, 14, após chamá-la de “incompetente e propagadora de fake news” em publicação feita no perfil do X (antigo Twitter).

Em um evento sobre os incêndios florestais no Amazonas, na última sexta-feira, 13, a ministra responsabilizou o governo do ex-presidente pela situação. A ministra afirmou que, se as políticas ambientais tomadas durante o mandato de Bolsonaro tivessem sido mantidas, o cenário atual seria “um verdadeiro apocalipse”.

Marina disse ainda que tudo o que foi “estimulado” durante o governo Bolsonaro “está tendo efeito” na região.

Na última quarta-feira, 11, a fumaça deixou Manaus entre as cidades com a pior qualidade do ar no mundo. O Amazonas decretou emergência ambiental após as crescentes queimadas que atingem o Estado.

De acordo com o 'InfoAmazônia', no governo Bolsonaro, entre 2019 e 2021, a taxa anual do desmatamento da floresta mais que dobrou em comparação com a dos anos anteriores até 2018, elevando a destruição a patamares históricos. Em 2018, foram registrados 7,5 mil km² de desmatamento. Bolsonaro assumiu e os números subiram para 10,1 mil km² em 2019, depois para 10,9 mil km² em 2020, e, em 2021, 13 mil km².