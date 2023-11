Às vésperas do Enem, Lula e Janja chamam atenção para a prova | A TARDE

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais neste sábado, 4, para falar sobre as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que serão aplicadas no domingo, 5.

De forma descontraída, o mandatário aparece com uma jaca na mão, na área externa do Palácio da Alvorada, tentando explicar o tipo de fruta.

“Você que vai fazer o Enem amanhã, isso aqui é uma jaca. Isso aqui parece que é jaca dura. Eu vou pegar e colocar, ver se é possível comer alguma coisa. Se cair no exame de vocês amanhã, isso aqui é jaca. Tem gente aqui comigo que pensava que era uma uva. Isso é jaca, é diferente”, brincou.

O chefe do Executivo ainda explicou sobre a importância do certame para os futuros universitários. Na oportunidade, ele ainda fez um alerta para o horário da prova.

“Eu só queria pedir pra vocês o seguinte: amanhã é um dia muito importante na vida de vocês [...]. Não brigue com mãe, não brigue com pai, não brigue com a irmã, com o primo. Amanhã você tem que chegar no horário para fazer o Enem. Depois do Enem, você vai perceber como a sua vida vai começar a mudar. Eu desejo a vocês toda a sorte do mundo”, disse.

A primeira-dama Janja da Silva, anteriormente, também usou as suas redes sociais para incentivar os estudantes a realizarem o exame.

“Estou passando para desejar boa sorte para vocês, porque amanhã é dia de Enem. Quem vai fazer o Enem, amanhã boa sorte! Não se esqueçam de identidade, caneta preta, muita tranquilidade. E olha só: eu não tolerarei que vocês cheguem atrasados e percam a prova”, afirmou a esposa de Lula.