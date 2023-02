Autoridades sabiam dos riscos de desastres em SP dois dias antes

A tragédia com os deslizamentos de terras causados pelas fortes chuvas que atingiram o litoral Norte de São Paulo, foi alertada ao governo paulista e prefeitura de São Sebastião pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) que comunicou as duas autoridades com dois dias de antecedência. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 22.

O comunicado indicava a Vila do Sahy como um dos pontos críticos. No local mais de 30 pessoas morreram.

As pessoas da região informaram que não receberam nenhum alerta da Defesa Civil de SP e que não tiveram nenhuma orientação para deixarem suas moradias mesmo diante do perigo de deslizamento.

“Nós conseguimos fazer a previsão com 48 horas de antecedência, inclusive, dando a localização do desastre”, disse ao g1 o diretor do Cemaden, Osvaldo Moraes.

O Cemaden é um órgão do governo federal que atua sem interrupção, monitorando em todo o território brasileiro as áreas de risco das cidades indicadas como vulneráveis a desastres naturais.

A missão da Cemaden é monitorar os índices meteorológicos e geológicos e de movimentação de terra para com base nos dados, emitir alertas de segurança para que os órgãos de prevenção atuem nas regiões.

A Defesa Civil do estado de São Paulo informou que 48 pessoas perderam suas vidas, (47 em São Sebastião e uma em Ubatuba). Mais de 50 pessoas continuam desaparecidas.

O desastre:

Na quinta-feira,16, Cemaden, envia um alerta ao governo federal e à Defesa Civil do estado de SP sobre o risco de desastre. O governo de SP disse que encaminhou o alerta ao município de São Sebastião. Na sexta-feira, 17, a Defesa Civil do estado enviou o alerta por SMS para o celular de 34 mil pessoas cadastradas em seu sistema no Litoral Norte. Dados do IBGE, a região tem cerca de 288 mil habitantes. A mensagem informava apenas "chuva isolada" em Ubatuba e nas áreas próximas.

Ainda na sexta, o Cemaden procurou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do governo federal, para uma reunião com a Casa Militar de São Paulo, que é responsável pela Defesa Civil estadual. A reunião foi realizada na sexta de manhã. Foi elaborada uma nota técnica (NT) com alerta do risco elevado. Todos os órgãos que atuam na prevenção de desastres receberam a NT com uma lista com todas as áreas de risco eminente no Litoral Norte, incluindo a Vila do Sahy.

Sábado e domingo, o Cemaden enviou aos órgãos de prevenção seis alertas de risco de desastre de chuva e deslizamento de terra no Litoral Norte. As localidades de São Sebastião e a Vila do Sahy estavam inclusas nos avisos. A Defesa Civil do Estado enviou um SMS para a população avisando que a chuva estava se espalhando pela região de Ubatuba e Caraguatatuba. Um dos alertas do Cemaden informava que toda a cidade de São Sebastião estava em vermelho no mapa de São Paulo. Um novo alerta do Cemaden indicava o risco muito alto de deslizamento de terra.

De acordo com o Cemaden, a classificação de risco muito alto indica que o "desastre vai acontecer", que haveria de fato deslizamento de terra e inundação.



"A função do Cemaden é prever o desastre e isso foi feito. Nossa responsabilidade termina aí. Emitimos o alerta para os órgãos na quinta-feira. Eles foram avisados", afirmou Osvaldo Moraes, diretor do Cemaden.