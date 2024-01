Avião cai em praça e mata 4 pessoas no interior de SP | A TARDE

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã deste sábado, 23, no bairro Jardim Universitário, em Jaboticabal, interior paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos quatro pessoas morreram.

Chovia no momento do acidente, que aconteceu por volta das 9h. O monomotor caiu na Praça das Jaboticabeiras. Após a queda, o avião pegou fogo e explodiu.

Ainda de acordo com os bombeiros, as quatro vítimas foram encontradas mortas carbonizadas. Ainda não há informações sobre as identidades das vítimas.