Banco é condenado a indenizar cliente vítima de fraude em cartão | A TARDE

A 15ª Vara Cível de João Pessoa condenou um banco a indenizar em R$ 5 mil, por danos morais, um cliente que foi vítima de fraude no cartão de crédito. A medida foi autorizada pelo juiz Fábio Leandro de Alencar Cunha.



O autor da ação não reconheceu uma compra no valor de R$ 1.698, parcelada em 11 vezes no cartão, e acionou o Judiciário em busca de ressarcimento. No entanto, o banco alegou que a compra foi feita sem o cartão físico, apenas com a digitação do número e do código de verificação.

Ao analisar o caso, o julgador apontou que o autor da ação informou o banco em data anterior à da compra que seu cartão havia sido clonado, tendo solicitado um novo cartão. O juiz também constatou que esse novo cartão foi efetivamente enviado pelo banco.

“Observa-se das faturas juntadas aos autos que a compra reclamada foi efetuada por meio do cartão de crédito de final 6808, comprovando assim o fato narrado na inicial, ao passo que o Promovido não trouxe aos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC”, resumiu o juiz.

Além da indenização, o banco foi condenado a devolver o dobro do valor cobrado.