Bebê menstrua aos 9 meses e é diagnosticada com puberdade precoce

Um bebê de 9 meses foi diagnosticado com "puberdade precoce". O fato aconteceu na Austrália, quando, conforme relato da mãe da criança, Sarah Regan, no momento em que foi trocar a filha mais nova, se assustou com a fralda repleta de sangue.

Suspeitando de uma grave infecção nos rins, a mãe levou o bebê para emergência. Após submeter Birdie a alguns exames, os médicos fizeram uma cintilografia óssea (exame que determina o desenvolvimento dos ossos) e concluíram que a estrutura já se encontrava avançada para a idade.

O diagnóstico de puberdade precoce assustou a família, como contou Sarah ao tabloide inglês The Sun. "A fralda cheia de sangue acabou sendo sua primeira menstruação", relatou.



Desde então, a criança segue sendo monitorada, passando por exames de raio-x, ultrassom e dosagem de hormônios a cada seis meses.

" Ela teve outros sangramentos desde a primeira vez. Não é mensal, é esporádico, o que torna muito difícil rastrear, mas estamos tentando garantir que isso não a afete fisicamente, pois pode impactar seu crescimento e aparência", explicou a mãe.

Características próprias da puberdade precoce ainda não foram identificadas, como o desenvolvimento das mamas e o aparecimento de pelos, e este é um dos motivos da necessidade de realização dos exames de acompanhamento periódicos, visando a observação imediata de qualquer alteração relacionada ao diagnóstico, permitindo, assim, que Birdie possa ser devidamente tratada.

"É o que monitoramos e, se parecer que isso está acontecendo em qualquer estágio, iniciaremos um tratamento hormonal com injeções de hormônios para retardar a puberdade até que ela esteja em uma idade apropriada para passar por isso", finalizou Sarah.