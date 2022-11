Bolsonaristas organizaram bloqueios em grupos de redes sociais

A Polícia Federal encontrou indícios de que as manifestações de caminhoneiros que causaram transtorno em todo o país não aconteceram de forma espontânea, mas teriam sido organizadas pelas redes sociais em grupos de bolsonaristas através do Whatsapp e Telegram. As informações são do Portal G1.

Segundo a apuração, diversos grupos dessas redes sociais de mensagens instantâneas já teriam sido bloqueados, depois que os problemas de interdições das estradas foram resolvidos. Agora, as pessoas responsáveis por esses grupos já estão sendo identificadas pelas autoridades.

Essas pessoas que participaram das articulações dos atos, considerados antidemocráticos e inconstitucionais, devem ser alvo de processos, podendo até parar atrás das grandes.

A PF ainda investiga a possibilidade de financiadores agirem por trás destes movimentos.

O presidente Jair Bolsonaro, após o período de silêncio, condenou os bloqueios, mas disse que eles eram “espontâneos” e não “orgânicos”, durante encontro com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), na terça-feira, 1.

Uma possível participação de parlamentares bolsonaristas também é apurada pelos investigadores da PF.

Os ministros do STF também avaliam que a crise só foi enfrentada após o Supremo dar respaldo para as polícias militares atuarem em vias municipais, estaduais e até federais, diante da ação burocrática da Polícia Rodoviária Federal.