Brasil irá voltar a exigir vistos para EUA, Canadá, Austrália e Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estabeleceu que o Itamaraty comece a exigir novamente vistos para cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão que venham visitar o Brasil. O governo Bolsonaro havia suspendido a exigência em 2019.

A decisão tem como base a reciprocidade, já que nesses países são exigidos vistos aos brasileiros. De acordo com o levantamento do governo atual, não houve um aumento no fluxo de turistas em modo considerável desde a exigência do visto para esses quatro países.

O Itamaraty irá informar a medida para as embaixadas desses países de uma maneira formal. Ainda não se sabe quando essa resolução vai entrar em vigor nas fronteiras.