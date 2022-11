Brasil registra 8 mortes causadas por Covid-19 nas ultimas 24h

O Brasil registrou 2.073 casos e oito mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo divulgado nesta terça-feira, 15, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Desde o início da pandemia o país já registrou 34.923.127 casos e 688.702 mortes causadas pelo vírus. A média móvel de casos dos últimos sete dias está em 7.853, A de óbitos no mesmo período está em 31.

No Brasil, ao menos 12 estados e o Distrito Federal já relataram aumento de casos do vírus. Além da Bahia, houve aumento no Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

No país, mais de 182 milhões de pessoas, 84,8% dos aptos, já receberam a primeira dose da vacina contra o vírus, segundo o Consórcio de veículos de imprensa.

Mais de 171 milhões de pessoas, 79,92% dos aptos, receberam também a segunda dose do imunizante. Ao todo, mais de 537 milhões de doses já foram aplicadas.