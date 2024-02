Brasil tem mais templos religiosos do que escolas e hospitais juntos | A TARDE

O Brasil contabilizou mais de 579,7 mil estabelecimentos religiosos em 2022, segundo apontam as coordenadas geográficas divulgadas pela primeira vez pelo Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número de escolas e hospitais somados chegou a 511 mil no mesmo ano.

Na Bahia, existiam 44 mil escolas e hospitais em 2022, sendo 28.315 estabelecimentos de ensino e 16.347 de saúde. Os templos religiosos representavam 52.939 mil do total de estabelecimentos religiosos no Brasil.

Ainda segundo o IBGE, a maioria dos estabelecimentos coletados no censo, 11,7 milhões (10,5%) se enquadravam em outras finalidades. Neste grupo estão as lojas, por exemplo. As edificações em construção eram 3,5 milhões em 2022. No Censo 2022, foram registrados 111,1 milhões de coordenadas geográficas para as espécies de endereços identificadas na operação censitária.

As coordenadas geográficas dos endereços foram coletadas pelos mais de 180 mil recenseadores que trabalharam no Censo Demográfico 2022, por meio dos seus dispositivos móveis de coleta (DMC).

“Essas coordenadas eram coletadas durante a confirmação ou inclusão de endereços no cadastro do IBGE. O recenseador, durante o percurso no setor censitário, encontrava o endereço em uma lista prévia que já estava carregada no DMC. Ele confirmava aqueles que já existiam e estavam na lista e incluía os que não estavam. Após a inclusão ou confirmação de um endereço, o aplicativo do DMC registrava a coordenada geográfica daquela unidade visitada”, diz Eduardo.