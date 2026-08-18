Brasileiros ganham nova forma de comprar no Paraguai sem sair de casa
Iarla Queiroz
Os Correios agora entregam produtos de Ciudad del Este diretamente no seu endereço no Brasil, sem que você precise viajar
FOTO: Fernando Frazão | Agência Brasil
O serviço inicia com as lojas Cellshop e New Zone Importados, utilizando a modalidade de transporte internacional Correios Packet.
É possível comprar itens de até 30 kg e acompanhar todo o trajeto da encomenda por meio de rastreamento completo
Pelo programa Remessa Conforme, o imposto federal está zerado para compras de até US$ 50 (temporário), mas a cobrança de ICMS é obrigatória