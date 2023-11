Calor eleva risco de desidratação | A TARDE

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aponta que, temperaturas muito elevadas, como as que têm atingido cidades do Brasil, podem causar desidratação na população idosa.

O idoso é mais suscetível à desidratação do que pessoas de outras faixas etárias, tanto pela diminuição da quantidade de água no corpo, quando pela redução de alguns mecanismos que protegem da desidratação, como o mecanismo da sede.

O que faz as pessoas buscarem se hidratar é a sede. Só que, no caso dos mais velhos, esse mecanismo do sistema nervoso central envelhece à medida em que o envelhecimento avança. Por isso, há a tendência dos idosos não sentirem sede, mesmo precisando de líquidos.

Os especialistas chamam atenção sobre alguns cuidados quando há exposição extrema ao calor como, à hidratação, ou seja, não se pode esperar a sede vir. É preciso ofertar líquidos o tempo todo, mesmo que seja líquidos com sabor; segundo ponto é prestar atenção em relação à exposição ao Sol. Deve-se evitar ficar exposto ao Sol, principalmente no período de mais calor entre 10h e 16h; ouitro cuidado fundamental é com relação ao traje, o ideal é usar roupas mais leves e adequadas para a temperatura.