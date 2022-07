Capacete salva motociclista de ter cabeça esmagada por ônibus; vídeo

Um motociclista por pouco não perdeu a vida nesta segunda-feira, 18, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Ele perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista, próximo a uma curva. Neste momento, um ônibus passa pelo local e como um mergulhador, a cabeça do motociclista fica debaixo de uma das rodas.

Entretanto, graças ao equipamento de proteção, o ônibus sequer conseguiu passar por cima da cabeça do motociclista.

Sem acreditar no que vivera, ele se mexe, mas não consegue se levantar, apenas se afastar um pouco do fundo do ônibus e passa alguns instantes deitado na pista.

Momentos depois, com ajuda de transeuntes e do próprio motorista, ele consegue se levantar e deixar a pista.

Toda a cena foi registrada por uma câmera de segurança instalada na rua. Confira o vídeo a seguir.

null Reprodução