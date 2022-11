"Centrão" de Lira mostra disposição em negociar com o governo Lula

Os Integrantes do bloco parlamentar, mais conhecido como "Centrão", que aglutina diversos deputados dos partidos que conformam a base da atual gestão federal, já sinalizam que o próximo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode contar com maior estabilidade caso apoie ou não crie obstáculos à tentativa de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). As informações são da Folha de S.Paulo.

Lira, um dos principais aliados do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), foi uma das primeiras autoridades a reconhecer a vitória de Lula no domingo, 30, ao dizer que a "vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada".

Parlamentares de partidos da centro-direita, incluindo as legendas que compõem o "centrão", avaliaram à Folha que uma aliança seria benéfica tanto para Lula como para Lira, manobra que isolaria a ala mais radical do bolsonarismo no Congresso a partir de 2023.

"Nossa posição é de independência. Acabou a eleição, agora é o Brasil. Temos pilares, ideais. Tudo o que for ao encontro, seria incoerente a gente votar contra. Por exemplo, moradia popular, uma nova Minha Casa, Minha Vida. Agora, o que contraria, aí não tem como apoiar, como uma revogação da modernização da legislação trabalhista. Isso, se vier, não vai ter o nosso apoio", disse Vinícius Carvalho (SP), líder da bancada do Republicanos.



Uma corrente diz ainda que uma possível aliança entre Lula e Lira pode incluir desde já um nome mais à esquerda para a sucessão do parlamentar no comando da Câmara, em fevereiro de 2025. As eleições para o comando da Câmara e do Senado devem ocorrer no dia da posse da nova legislatura, em 1º de fevereiro.