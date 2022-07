Chefe de investigações de Deam é denunciado por agredir ex-companheira

O policial civil Marcos André de Oliveira dos Santos, de 50 anos, que era lotado na Delegacia Especial de Proteção à Mulher (Deam) de Jacarepaguá (RJ), foi denunciado pelo Ministério Público por lesão corporal, injúria, ameaça e violência psicológica contra a ex-companheira. Ele exercia o cargo de chefe de investigação na delegacia.

A ocorrência foi registrada contra Marcos após a vítima, uma advogada de 29 anos, gravar conversas com o agente e levar na Corregedoria-Geral de Polícia Civil. “Vou te matar, e me matar depois” é uma das frases ditas pelo acusado, no réveillon de 2021 para 2022.

Os dois se conheceram na Deam, onde a advogada foi pegar a cópia de um inquérito, em fevereiro de 2021. Marcos André foi morar na casa dela aproximadamente 3 meses depois do início do relacionamento e ficaram juntos por cerca de um ano. Ele é divorciado e tem um filho de 16 anos.

"No início, ele era um doce, era muito presente. Mas já começou mentindo a idade. Primeiro, disse que tinha 35 anos, depois 38. Só descobri a idade verdadeira dele quando foi tomar a vacina contra a Covid", contou a vítima ao Globo.

A denúncia consta que, após alguns meses de relacionamento, o agente passou a controlar as roupas da vítima, proibir que ela tivesse amigos e frequentar academia com profissionais do sexo masculino.

“Após alguns meses de relacionamento com a vítima, o acusado passou a controlar as roupas que ela vestia, a proibir que ela tivesse amigos, que frequentasse academia com profissionais do sexo masculino. Passou também a controlar suas conversas telefônicas e comunicações em redes sociais, tendo ainda a afastado de seus familiares”, afirma a denúncia.

Em fevereiro de 2022, incentivada pelo irmão, a advogada esteve na Corregedoria-Geral da Polícia Civil para fazer o registro. A denúncia à Justiça foi encaminhada pela promotora em 26 de junho.



De acordo com O Globo, a Polícia Civil informou que a corregedoria do órgão indiciou o inspetor ao MPRJ por violência doméstica. Os fatos foram apurados em sindicância e foi aberto um Processo Administrativo Disciplinar, que está em andamento.

A Polícia Civil disse ainda que o servidor foi afastado do serviço na Deam de Jacarepaguá e não está exercendo a função em nenhuma unidade especializada.

Segundo denúncia, assinada pela promotora Isabela Jourdan da Cruz Moura, a prática dos crimes começou em outubro do ano passado, quando a advogada propôs terminar o relacionamento, por não aguentar mais o "ciúme doentio" do inspetor.

“Com o tempo, o acusado ficou mais agressivo, passando a xingar, humilhar e desferir tapas no rosto e na cabeça da vítima durante as discussões, que em sua maioria eram motivadas por ciúmes. Em duas tentativas de pôr fim ao relacionamento, as discussões foram gravadas e posteriormente enviadas para perícia e nelas, fica evidente o comportamento agressivo, humilhante e controlador do acusado”, diz outro trecho da denúncia.

Conforme informações do Globo, a advogada está com medida protetiva, e o policial tem que se manter afastado dela por pelo menos 100 metros. Ela voltou para o apartamento depois de ficar 45 dias na casa de um irmão. Ela preferiu fechar o escritório e está fazendo tratamento com psicóloga.

"Tive perda financeira, perdi o meu trabalho no bairro onde eu gostava de trabalhar. Fui humilhada de todas as formas. Eu perdi minha vida. Hoje, eu tenho medo de sair. Ele falou para mim algumas vezes que não precisava fazer, mandava fazer. Tenho medo de ir à uma festa e alguém passar a faca em minha barriga", disse a vítima.

O advogado Márcio Alexandre dos Santos, que representa o acusado, informou que o caso corre em segredo de Justiça e que “aguarda intimação da suposta denuncia para esclarecer os fatos alegados em juízo”.

Isabela Jourdan da Cruz Moura cita sete fatos para corroborar a denúncia. A denúncia também cita lesão corporal, no dia 17 de fevereiro de 2022, à tarde, no escritório da advogada.

“Consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física da sua companheira”, imobilizando-a, ora pelos braços, ora pelas pernas, atitude que fez com que a vítima se debatesse para se desvencilhar, esbarrando ainda nos móveis e paredes, fatos que lhe causaram equimoses em ambas as coxas”, conforme descrição em laudo pericial”.

Imobilizada por três horas

Na ocasião, prossegue a denúncia, “inconformado com o término do relacionamento, o acusado dirigiu-se até o escritório da vítima, deu início a uma discussão e a imobilizou por aproximadamente três horas”. Ela “se debateu para tentar desvencilhar-se, atingindo os móveis que guarneciam o escritório”. A estagiária da vítima, ouvida no inquérito, retirou-se da sala, mas manteve-se próxima, “a fim de poder acudir a vítima em eventual emergência”.

Antes, dia 31 de dezembro de 2021, durante a madrugada, na residência da vítima, de acordo com a denúncia, Marcos André, fez a seguinte ameaça: “Se sua irmã aparecer aqui vou te furar, vou te matar e me matar depois”. A irmã teria feito uma chamada de vídeo para a advogada e “observou que esta encontrava-se chorando muito e em desalinho em razão das ameaças sofridas”.