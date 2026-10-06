A combinação de uma área de baixa pressão, uma frente fria e um corredor de umidade coloca 13 estados em alerta nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.
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José Simões | Ag. A TARDE
A Região Sul terá acumulados de chuva de até 200 mm. O sistema ganhou força na quarta-feira (7) e evolui para um ciclone extratropical no sábado (10), com risco de alagamentos e enxurradas.
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São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registram pancadas com trovoadas. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás têm avisos de tempestades de até 100 mm.
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Xando Pereira | Ag. A TARDE
Amazonas, Acre e Rondônia registram pancadas de chuva ao longo da semana. Na porção oeste do Amazonas, os acumulados de precipitação podem ultrapassar os 100 mm.
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Ciclone e frente fria colocam 13 estados em alerta no Brasil