Cid diz que Carlos Bolsonaro liderava gabinete do ódio | A TARDE

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), afirmou durante delação premiada que o “gabinete do ódio” era liderado pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente da República. As informações são do UOL.



O depoimento de Cid trouxe à tona o papel de relevância do vereador na comunicação do pai. Carlos coordenava as estratégias nas redes sociais de Jair Bolsonaro desde a campanha eleitoral de 2018 e, após a chegada dele à Presidência da República, os ex-servidores Tercio Arnaud e Mateus Sales Gomes ingressaram na equipe.

À Polícia Federal (PF), Carlos Bolsonaro, Tercio Arnaud e Mateus Sales Gomes negaram participação em ataques contra as instituições. O advogado Fábio Wajngarten, defesa de Jair Bolsonaro, afirmou que “a ‘delação’, de acordo com o procurador, mais se parece com uma confissão” — em referência ao subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos.

O “gabinete do ódio” era um grupo responsável por publicações em redes sociais. Os integrantes são investigados por incentivo a ações golpistas, no âmbito de inquérito no STF que trata as ações coordenadas como “milícias digitais”.

Mauro Cid foi preso em maio, após investigações sobre fraudes em cartões de vacina da família Bolsonaro. Em setembro deste ano, o tenente-coronel firmou acordo de delação premiada e pode deixar a prisão, mas deve usar tornozeleira eletrônica.

Cid acusou, durante a delação, Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do país, e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal e filho do ex-presidente, de encorajar Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado.

O ex-ajudante de ordens disse que havia um grupo radicalizado próximo a Bolsonaro, que incluía a esposa e o filho do ex-presidente. Para Michelle e Eduardo, uma manobra antidemocrática do então mandatário seria apoiada pelos eleitores dele, sobretudo aqueles com licença para uso de armas, como colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs).

Mauro Cid acrescentou que o plano só não foi adiante porque não houve endosso suficiente das Forças Armadas. Contudo, de acordo com o tenente-coronel, militares haviam sido mobilizados para descobrir fraquezas do processo eleitoral e procurar uma brecha para anular as eleições.

Ainda de acordo com Cid, a busca por uma suposta fraude seria, também, motivo para a resistência de Bolsonaro em desmobilizar acampamentos de apoiadores em frente a quartéis-generais do Exército Brasileiro.