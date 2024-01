Cilindros explodem em restaurante e 7 pessoas ficam feridas em SP | A TARDE

Dois cilindros de gás explodiram, no início da tarde desta quinta-feira, 11, em um restaurante no município de Jacareí (SP), deixando sete pessoas feridas.

Entre os feridos, 3 mulheres, de 33, 44 e 54 anos, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros com queimaduras de 2º grau.

As outras vítimas foram atendidas por uma equipe do Samu. A reportagem tenta contato o serviço de emergência para mais informações.

Ainda há bombeiros no restaurante, localizado na região do Parque dos Príncipes, para resfriar o local. "A equipe está aguardando a queima do gás por completo para que não haja risco", informou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil vai realizar a perícia para investigar a causa da explosão.