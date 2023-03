Clientes enfrentam fila de 300 mil pessoas para resgatar dinheiro

O site do Banco do Brasil apresentou problemas nesta terça-feira, 7, por causa da fila congestionada devido a alta quantidade de acessos para a verificação no Sistema de Valores a Receber (SRV), onde os usuários podem verificar se há algum dinheiro "esquecido" em contas bancárias.

Se houver alguma quantia, a partir de uma solicitação, o valor será depositado em conta, no prazo de 12 dias úteis, via Pix ou instituição bancária.

Uma mensagem na tela do site do SRV diz: “Estamos com uma grande fila para acessar o SRV e sabemos que seu tempo é importante!”. “Retorne em outro momento, pois já há um número muito grande de pessoas aguardando agora”, finaliza o recado.

De acordo com o Metrópoles, o BC afirma que ainda há R$ 6 bilhões disponíveis para resgate. No total, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas, ou seja, empresas, têm algo a receber na nova fase do programa.

Como fazer o pedido

Primeiramente, é necessário acessar o site do SRV no período de saque informado na primeira consulta. Caso tenha esquecido as datas, é possível voltar ao sistema de repescagem.

Depois é só fazer o login na conta Gov.br (nível prata ou ouro). Caso não tenha conta em alguns dos dois níveis, é possível adiantar o cadastro ou aumentar o nível de segurança, no caso de contas tipo bronze, no site do aplicativo. Após disso, é preciso ler e aceitar o termo de responsabilidade.

Logo após é necessário verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem, ou seja, o tipo do valor a receber. Por último, é importante escolher a opção que prefere, entre as indicadas pelo sistema: “Solicitar por aqui”, para devolução do valor via Pix, em até 12 dias úteis; ou “Solicitar via instituição”, voltado para usuários que não têm Pix.

Dinheiro a receber

O BC esclarece que os valores esquecidos são referentes a:

- Conta-corrente ou poupança encerrada com saldo disponível;

- Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito;

- Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

- Tarifas cobradas indevidamente;

- Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas;

- Contas de pagamento pré ou pós-pagas encerradas e com saldo disponível;

- Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível;

- Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

Nesta fase, o sistema também distribuirá valores depositados em contas cujos titulares já faleceram. Contudo, é necessário ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal.

De acordo com o BC, os perfis dos brasileiros que teriam algum valor a receber seriam:

- 23,58 milhões de clientes têm direito a receber até R$ 10;

- 7,94 milhões têm entre R$ 10,01 e R$ 100;

- 2,86 milhões têm entre R$ 100,01 e R$ 1 mil; e

- 476,5 mil têm acima de R$ 1 mil.