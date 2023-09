Com mais de quatro metros, maior calcinha do Brasil é exibida em Minas

Juruaia, em Minas Gerais, conhecida como a “Capital da lingerie” vai exibir a partir da sexta-feira, 9, a “maior calcinha fio dental do Brasil”, na Praça Marina Regina Ribeiro do Valle Tomaz, a partir das 10h, durante o encerramento do Festlingerie, evento de peças íntimas que acontece em setembro. A peça foi inspirada no “maior sutiã”, que também foi criado na cidade e já foi vestido de rosa, para o Outubro Rosa, de verde e amarelo para a Copa.

400 vezes maior do que um modelo comum, a ideia da criação é uma estratégia de marketing ousada, para chamar atenção de compradores, turistas e curiosos, para alavancar a economia local, a maior do país no segmento de lingerie, conforme divulgado pelo jornal O Globo.

Localizada no sul de Minas Gerais, Juruaia produz cerca de 20 milhões de peças de lingerie, movimentando um faturamento bruto mensal de mais de R$ 15 milhões de reais, segundo a Associação Comercial de Juruaia (Aciju). Hoje, são mais de 200 indústrias que produzem milhares de peças, sendo 95% dirigidas por mulheres.

Maior sutiã do país também foi criado na cidade | Foto: Divulgação

A inspiração para a criação da calcinha surgiu durante um encontro entre os empreendedores locais da Associação Comercial e Industrial de Juruaia (Aciju). A calcinha foi confeccionada em microfibra, com composição de 92% poliamida e 8% elastano, para garantir a durabilidade da peça.

Com medidas monumentais, a calcinha fio dental tem cinco metros de altura e seis metros de largura e uma estrutura com dois arcos e seis metros de diâmetro cada. A peça ainda tem aplicação de renda, um clássico de artes locais.

Para erguer, 43 pessoas trabalharam na construção da estrutura de metal durante 22 dias. De acordo com O Globo, o RankBrasil, entidade responsável por verificar registros, já atestou que se trata da peça íntima mais avantajada já produzida no país.

Juruaia é conhecida por apostar na criatividade, que vão desde peças criadas para cada signo do zodíaco, cueca com GPS, sutiã com diamante, conjunto com sachê de sementes e corpete de couro, entre outros. Muitas novidades são apresentadas na Felinju, maior feira de moda íntima do Brasil e na Festlingerie.

O sutiã já se vestiu de rosa para comemorar o outubro rosa, de verde e amarelo para a Copa do Mundo e, ganhou também um grafite, inspirado no poder feminino.