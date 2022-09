Correção: Elza Soares oferece R$ 5 mil por laptop

O título do texto enviado anteriormente continha um erro de grafia. O texto estava correto e segue reproduzido abaixo:



A cantora Elza Soares oferece R$ 5 mil para quem encontrar seu laptop, furtado quando saía do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na última quinta-feira. No computador portátil estavam todas as músicas de seu novo disco e outras importantes informações profissionais.



"Passei dois dias chorando de tanto desespero. Foi um segundo de desatenção e levaram a mochila com o computador e documentos meus e do Bruno (Luccidi, namorado e empresário)", contou.



Elza havia chegado à capital paulista para participar da gravação de um programa de televisão. Ela havia acabado de desembarcar e estava com a mala e a mochila onde estava o computador num carrinho do aeroporto. Bastou virar-se para cumprimentar um amigo músico que a mochila foi furtada. A mala continuou no carrinho.



Além do laptop, na mochila estavam dois HDs (discos rígidos de computador) externos onde estava gravado o backup de três anos de trabalho, além das músicas novas, filmadora, dinheiro, fotos, contratos de shows que seriam impressos, agenda profissional, cartões de crédito e de débito, notas fiscais de vários serviços, documentos pessoais do namorado, entre outras coisas.



A cantora comunicou um segurança do aeroporto, mas disse não ter obtido ajuda. Ela fez um boletim de ocorrência numa delegacia e aguarda agora que alguém devolva o computador e documentos. Segundo Elza, qualquer pessoa que abra o computador vai identificar que é o dela. "Peço por favor que quem encontre me devolva porque meu trabalho depende disso".

