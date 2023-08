Crianças em cárcere pulam do 2º andar para 'fugir' do Conselho Tutelar

Dois irmãos, de 6 e 9 anos, ficaram feridos ao pular pela janela do apartamento em que moravam, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O caso aconteceu após a chegada de assistentes sociais do Conselho Tutelar na quinta-feira, 20.

O Conselho Tutelar foi até o local após denúncias de que as crianças eram espancados pela mãe, identificada como Geslaine Thomaz Castilho. Quando os profissionais do órgão chegaram ao imóvel, que fica no 2º andar de um prédio, os meninos saltaram da janela.



Os meninos estavam trancadas no apartamento, segundo a conselheira Marlene Colombo. Ela disse que os mesmos sofreram o acidente logo após a tentativa de uma comunicação através da porta da casa.



“De repente, eu ouço um choro bem longe e fica em silêncio. Enquanto eu mandava uma mensagem para o juiz da Vara da Infância para pedir uma busca e apreensão, alguém veio correndo dizer que as crianças tinham pulado da janela. Foi muito triste”, disse Marlene Colombo, em relato ao Metrópoles.

Os garotos foram socorridos e levados para uma unidade de saúde. O mais novo segue internado com uma fratura na perna e passará por uma cirurgia. O de o anos teve ferimentos leves e já recebeu alta médica. Eles ainda estavam com marcas que seriam de espancamento. Uma tia obteve a guarda provisória deles na Justiça.