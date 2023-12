Debate indica que falha de medidas protetivas aumenta violência | A TARDE

A medida protetiva de urgência, que é um dos instrumentos previstos na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), nem sempre é cumprida a ponto de garantir a proteção das vítimas de violência doméstica. O acumulado de processos em tribunais e a dificuldade em localizar e intimar agressores são alguns dos desafios para garantir a diminuição de casos de agressão e morte de mulheres, de acordo como apontaram participantes de audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) na terça-feira, 28.

Com o objetivo de auxiliar o Poder Público a conhecer as reais necessidades das vítimas, também foi apontada a necessidade de coleta e sistematização dos dados sobre a violência doméstica, no debate intitulado “Lei Maria da Penha: ausência de dados referentes à atuação dos Oficiais de Justiça”.



A senadora Augusta Brito (PT-CE), autora do pedido de audiência, destacou que o oficial de justiça é fundamental na rede de enfrentamento à violência doméstica, uma vez que é responsável pelo cumprimento de medidas protetivas e afastamentos de agressores dos lares. Ela apontou que capacitar esses profissionais de forma contínua, aperfeiçoar a legislação e criar políticas públicas baseadas em dados são alguns dos caminhos para reduzir os índices de violência doméstica e feminicídio.

"Não adianta só você ter a emissão da medida protetiva se o oficial não consegue entregá-la com um tempo hábil. O monitoramento dessa medida protetiva é necessário também para garantir que a mulher não sofra novamente a violência e aconteça o feminicídio, sobretudo. Nós sabemos que a violência vai chegar até, infelizmente, o feminicídio se ela não for parada, barrada e controlada, enfim, na sua fase de andamento, porque ela começa desde a violência psicológica, violência material, patrimonial e violência sexual", disse.

Advogada especializada em Direito de Família e Sucessões, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) relatou ter enfrentado muita dificuldade em relação à intimação nos casos de medida protetiva.

"A efetividade dessas medidas judiciais encontra algumas lacunas que muitas vezes beneficiam os réus, os agressores. Nós temos dificuldades em intimar o réu. Ele tem mil subterfúgios para fugir. Então, já aconteceu de eu ter uma mulher que sofreu violência doméstica na véspera de Natal, e teve que passar a noite de Natal, Réveillon, tudo dentro de um abrigo. E, outra, a gente não conseguia intimar, para ela poder voltar para casa, e o ofensor estava em casa numa boa, e o advogado só falava para ele assim: "Olha, você só foge" – apontou.

Soraya sugeriu a possibilidade de intimação não apenas pelo oficial de justiça, mas por outros atores como o defensor da ofendida e o agente policial. A senadora também avaliou que é necessário que os tribunais de Justiça dos estados aumentem o número de oficiais de plantão nos finais de semana e feriados.

"É nos momentos de festa que esses fatos tomam vulto e acontecem em um nível bastante superior ao do dia a dia, em que as pessoas geralmente estão trabalhando. Então, nós ainda precisamos enfrentar isso, que é o orçamento dos tribunais de Justiça e a compreensão desses tribunais, para que eles aumentem o número de oficiais de Justiça competentes e destinados exclusivamente à questão da violência doméstica", defendeu.

O CNJ apontou que 30% dos tribunais ainda têm um "congestionamento" na análise das medidas protetivas, de acordo com o relatório Avaliação sobre a Aplicação das Medidas Protetivas, do Conselho Nacional de Justiça



"Então, passam as 48 horas, 30% delas ainda não foram analisadas. Não pode ter esse congestionamento não analisado. O tempo do processo, para nós do Conselho Nacional de Justiça, significa proteção para as mulheres, prevenção e proteção", disse a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luciana Lopes Rocha.

Rocha reforçou a necessidade de atualização permanente dos dados das vítimas e dos agressores para o cumprimento das medidas protetivas e também de dados sobre o perfil da violência.

"Só em 2022, foram cumpridos 1,3 milhão de mandados sobre medida protetiva de urgência, dos quais 745 mil foram entregues aos destinatários (58%), foram cumpridos com sucesso, e 232 mil foram devolvidos em razão do não cumprimento dessa diligência. Nós temos, aqui, que chamar a atenção para a importância de dados atualizados no processo. Enquanto juíza titular de violência doméstica e familiar, em toda audiência, em todo contato com as partes, precisamos perguntar: Qual é o seu endereço atualizado? Qual é o seu telefone atualizado? E os oficiais de Justiça também têm sempre que trazer essa informação", alertou.