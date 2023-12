Deputado Alexandre Leite reage a assalto e mata suspeito | A TARDE

O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil) reagiu a uma tentativa de assalto, no último sábado, 16. O crime aconteceu na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, Leite estava no carro com a esposa quando foi abordado por dois homens em uma moto.

A assessoria do parlamentar afirmou que os ocupantes da moto atiraram contra o veículo. Leite reagiu e atingiu um dos suspeitos, que morreu no local. “Desferiram disparos contra o veículo em que se encontrava o casal”, disse a assessoria por meio de nota. Ainda de acordo com a equipe do parlamentar, Leite possui porte de arma.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito baleado estava pilotando a motocicleta no momento do assalto. Seu comparsa fugiu a pé. A SSP afirmou ainda que foram constatados dois tiros no carro do deputado, e a perícia foi acionada. "O caso está sendo apresentado no 98º DP e será encaminhado ao 99º DP, responsável pela área dos fatos”, informou a pasta em nota.