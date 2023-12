Deputado federal Alexandre Leite reage a assalto e mata suspeito | A TARDE

O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil) reagiu a um assalto no sábado, 16, na Avenida Interlagos, Zona Sul de São Paulo, e matou um dos suspeitos do crime. Alexandre é filho do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite (União Brasil).

De acordo com o União Brasil, o parlamentar estava acompanhado de sua esposa quando foram abordados por dois homens em uma moto. O outro assaltante fugiu do local. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de São Paulo.

'Que país é esse?', questionou o vereador Milton Leite. Segundo Milton, os suspeitos deram três tiros no carro de Alexandre. O vereador também informou que o filho está bem e que a família está assustada e nervosa com a sequência dos fatos.