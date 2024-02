Dupla que lucrou R$ 350 milhões levando cocaína em caixões é presa | A TARDE

Dois homens suspeitos de tráfico foram presos, nesta segunda-feira, 2, em Sepetiba (RJ), por transportar drogas dentro de carros funerários e caixões.

Os suspeitos estavam escondidos na casa de um homem que está foragido e é o segundo na hierarquia de um grupo criminoso. A prisão aconteceu pelas polícias Federal, Civil e Militar.

A dupla foi investigada no âmbito da Operação Ataúde 2, deflagrada em setembro do ano passado. A ação teve como objetivo desarticular quadrilhas envolvidas com o tráfico de drogas em Governador Valadares (MG).

De acordo com a PF, durante as investigações, órgãos de controle identificaram movimentações financeiras suspeitas que somavam mais de R$ 350 milhões.



O principal grupo investigado também alimentava diversas quadrilhas, em vários estados, e era responsável pela remessa de quase 150kg de drogas para cidades mineiras.

Um dos líderes da associação criminosa está preso e controla as atividades de tráfico de dentro do presídio. Recentemente, ele foi condenado a 26 anos de prisão por homicídio.