Em evento com apoiadores, Bolsonaro recebe título de cidadão goiano

O ex- presidente Jair Bolsonaro (PL) foi homenageado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), onde recebeu o título de cidadão goiano, após cumprir agenda política em Goiânia.

Apoiadores foram à Alego manifestar apoio ao ex-presidente. O forte esquema de segurança não impediu a entrada dos populares na sede do Poder Legislativo estadual.

O ex-presidente recebeu a honraria durante a solenidade proposta pelo deputado estadual Fred Rodrigues (DC). Em discurso, o parlamentar afirmou que Bolsonaro “não é só um candidato, e sim um sentimento”.

Nas galerias, apoiadores presentes gritavam “mito” e se manifestaram a favor do ex-presidente. “O Brasil te ama”, “o melhor presidente do Brasil”, foram algumas das manifestações de apoio entoadas no evento.



Na ocasião, o ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL) recebeu também o título de cidadão goiano.

Sem tocar nas polêmicas em que está envolvido, Bolsonaro disse que sabe dos riscos que corre estando no Brasil. Em discurso, o ex-presidente falou sobre o agro, criticou o PT e o governo atual.

O governador Ronaldo Caiado (UB) brincou e disse que depois que Bolsonaro “bebeu a água de Goiás, não saiu mais do estado”. Caiado relembrou que ele e Bolsonaro chegaram ao Congresso Nacional na mesma época, em 1991.

Entre os presentes estavam o senador Wilder Morais, os deputados federais Gustavo Gayer e Alcides Rodrigues, ambos do PL, e da deputada federal Magda Mofatto (Patriota).

Entre os deputados estaduais de Goias estavam o presidente da Casa, Bruno Peixoto, Gustavo Sebba, Amauri Ribeiro, Paulo Cezar Martins, Gugu Nader, Coronel Adailton, Major Araújo, Vivian Naves, Delegado Eduardo Prado, além de outras autoridades como prefeitos e vereadores. A bancada de deputados goianos de oposição não participou da solenidade.