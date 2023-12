Ex-humorista da MTV, Gil Brother Away morre aos 66 anos em SP | A TARDE

O humorista Jaime Gil da Costa, conhecido popularmente como Gil Brother Away, morreu neste domingo, 3, em São Paulo, aos 66 anos. Ele fez sucesso no Brasil após participação no grupo Hermes e Renato, na MTV Brasil, nos anos 2000.

Ele enfrentava cânceres de próstata e bexiga após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) há seis meses. O velório vai ser na terça-feira, 5, em Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro.



"A notícia não é boa. O nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem, às 22h, mas conseguiram falar com a gente hoje cedo. Eu vim pra cá no hospital fazer todo o trâmite. Nosso Away foi morar com o Papai do céu", disse o sobrinho do humorista nas redes sociais.

O AVC



Há seis meses, Willian foi chamado pelos vizinhos de Away em Petrópolis, no Rio de Janeiro, sob o alerta que o tio aparentava estar meio desorientado — até andando nu pela casa. Ao chegar na residência, ele encontrou o artista caído no chão. Após a longa internação, Gil Away passou a morar na casa do sobrinho, em Magé, para contar com apoio nas tarefas do dia a dia. Porém, cerca de 20 dias depois, voltou a ser hospitalizado com uma grave pneumonia.

Away mal se recuperou da infecção que se instalava nos pulmões e teve uma terceira nova internação no espaço de um mês em virtude da descoberta do câncer de próstata e bexiga.