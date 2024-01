Exército paga bônus a militares mesmo sem atingir metas | A TARDE

O Exército pagou R$ 4,8 milhões em bônus por desempenho institucional neste ano. Isso envolve, entre muitos pontos, contribuir para o desenvolvimento sustentável e paz social.

O valor estava sob sigilo e foi liberado depois de determinação da Controladoria Geral da União (CGU), em recurso que foi apresentado pelo jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira, 28. Recurso foi um pedido baseado na Lei de Acesso à Informação.

Para calcular o bônus, o Exército avaliou os resultados para “discussão extrarregional”, "ampliar a projeção do Exército no cenário internacional" e "aperfeiçoar o sistema de ciência, tecnologia e inovação".

Apesar de ter desempenho abaixo do esperado para 2022 neste ponto, 86% alcançados, quando a meta era 100%, a Força pagou gratificações entre cerca de R$ 1.000 a R$ 5.600 para 1.903 servidores públicos. O pagamento de cada servidor considerou notas individuais e o resultado institucional do Exército de 2022.

Só no objetivo relacionado à discussão extrarregional o Exército considera que ultrapassou a meta. Nesse item, os militares avaliam o "índice de operacionalidade da força terrestre". "Contribuíram positivamente para esse resultado a eficácia na prontidão, a prontidão logística e o efetivo existente nas brigadas", informou o Exército sobre o item.

O Exército disse que, para medir as metas sobre projeção no cenário internacional, levou em conta a "análise da participação nas atividades realizadas junto aos exércitos de nações amigas, a realização de exercícios combinados com os exércitos das nações amigas e a ocupação de cargos de representação diplomático-militar no exterior, além da participação em missões de paz ou de caráter humanitário".