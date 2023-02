Família de Arlindo Cruz pede respeito ao cantor: 'Não é justo'

Após o rebaixamento do Império Serrano e da confirmação de Babi Cruz sobre um novo relacionamento, familiares de Arlindo Cruz publicaram uma nota em defesa do sambista, para fala da trajetória do músico e pedir respeito por seu legado.

"O tempo passa para todos nós, e de um artista, com o passar do tempo, só sobram duas coisas: sua obra e sua memória. Sobre a obra de Arlindo Cruz, não há o que falar. O poeta popular, Arlindo Domingos da Cruz Filho, fez de si o eu-lírico da história do povo", disse a carta aberta postada no Facebook de Acyr Marques.

"No fim das contas, o papel do artista é de resumir os sentimentos do povo, e esse papel Arlindo cumpre muito bem. São poucos os que têm o privilégio de pertencer a um panteão de poetas ainda em vida, e esse presente ele recebeu. Mas não há obra sem memória. Principalmente no nosso país, onde se apaga a história, não podemos nos permitir que a memória seja esquecida", continua.

Ao fim da carta, os familiares de Arlindo pedem respeito: "Tudo o que pedimos é respeito. Tanto dos fãs quanto das pessoas mais próximas. Não é justo que a grandeza de um artista seja resumida à versão de uma história nos tablóides de jornal. Desse grande poeta, lutamos pra preservar a vida, a obra e a memória. E assim, ele sempre vai viver seu grande amor pelo povo: Nos braços da batucada".

Depois do rebaixamento do Império Serrano, que homenageou Arlindo Cruz, Babi Cruz, mulher do sambista, confirmou que está vivendo um novo relacionamento. A empresária está namorando André Caetano e os dois se conheceram nas eleições do ano passado, quando Babi concorreu uma vaga como deputada estadual no Rio.