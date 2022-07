Federação dos petroleiros critica Petrobras por dividendos recorde

O anúncio do pagamento de R$ 87,8 bilhões em dividendos (parcela dos lucros repassada aos acionistas) feito pela Petrobras em relação ao lucro do segundo trimestre do ano, foi duramente criticado pela Federação Única dos Petroleiros (FUP).

De acordo com a entidade, o pagamento é "imoral" e "reduz a capacidade de investimento da empresa" e representa mais um erro em meio à escalada de reajustes dos combustíveis e da inflação provocadas pela "equivocada" política de preço de paridade de importação (PPI).

“O dividendo deste trimestre e os R$ 48,4 bilhões registrados no primeiro trimestre somam R$ 137,1 bilhões no semestre do ano, o que representa mais do que o ano passado todo e supera os dividendos pagos para um ano inteiro ao longo da história da Petrobrás. É recorde para um trimestre, é recorde para um semestre, é recorde para qualquer ano anterior”, destacou o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar.

O coordenador aponta ainda que o resultado pode ser ainda maior com a soma do que foi pago relativo a 2021 e a quantia do terceiro trimestre do ano.

"Podemos atingir cerca de R$ 200 bilhões em 2022. É um escárnio, uma verdadeira festa de fim de governo. Festa da ilha fiscal 2”, pontuou.

Os dividendos de estatais representam uma das fontes de recursos que o Tesouro Nacional pretende usar para custear o pagamento de R$ 41,25 bilhões da emenda constitucional que aumentou benefícios sociais e criou auxílios temporários para taxistas e caminhoneiros.

Segundo números divulgados pelo Tesouro Nacional, no primeiro semestre, o governo federal recebeu R$ 45,202 bilhões em dividendos de estatais, em valo