Filha de Virginia faz primeira publicidade com uma semana de vida

A recém nascida Maria Flor, filha caçula da influenciadora Virgínia e do cantor Zé Felipe, protagonizou a sua primeira publicidade com uma semana de vida. Em um ensaio ao estilo newborn, a pequena posou ao lado dos produtos voltados para cuidados infantis.

“Uma semana do amor da minha vida e ela já tá ON nos cuidados”, escreveu Virginia no Instagram. “Te amamos demais, Maria Flor, que Deus abençoe sua vida e ilumine seus caminhos sempre”, complementou.

Contando com 40 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora, que já é mãe de Maria Alice, de 1 ano, aproveitou sua visibilidade nas redes para promover a linha "baby care" da sua marca.

Brincando com a "carreira" precoce da criança, os fãs não pouparam elogios, mas também fizeram críticas bem humoradas com a situação previdenciária do Brasil: "Serenidade de quem vai se aposentar tranquilamente nesse país."