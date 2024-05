Funcionário de hospital é morto a tiros e tem a cabeça decepada | A TARDE

Um funcionário do Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza (CE), foi morto a tiros e teve a cabeça decepada na manhã desta terça-feira, 23. A informação foi divulgada pelo jornal Metropóles.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem caído no chão e a cabeça dele ao lado, no refeitório da unidade de saúde. De acordo com o Metropóles, o secretário da Segurança Pública do Ceará, Samuel Elânio, afirmou que o suspeito é ex-funcionário do instituto e foi demitido há mais de um ano.

O autor do crime foi identificado, mas fugiu do local e está foragido. O homem teria conseguido entrar na unidade hospitalar por reconhecimento facial, que ainda estava ativo.

O secretário ainda informou que a companheira do suspeito trabalha no local e o assassinato teria sido provocado por ciúmes. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que estão realizando buscas para capturaro suspeito. A linha de investigação aponta para crime passional.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), lamentou o caso nas redes sociais. Confira texto na íntegra:

“É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade.

Acionei as Secretarias de Segurança Cidadã, Educação, Saúde e Direitos Humanos para dar todo o suporte aos familiares das vítimas e aos nossos trabalhadores, a quem dedico toda minha solidariedade. Não permitirei que o acesso aos nossos serviços públicos sejam prejudicados pela insegurança”.