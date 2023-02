FUP comemora apoio da Petrobras às vítimas das chuvas em SP

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) comemorou a atuação de força-tarefa da Petrobras e de subsidiárias para ajudar as vítimas do temporal no Litoral Norte de São Paulo na última semana. Entre os esforços, estão a doação de combustível de aviação, maquinários e heliponto para auxiliar no resgate das pessoas ilhadas ou presas nos escombros.

“Finalmente, a Petrobras está recuperando seu papel social, com ações no auxílio às vítimas das enchentes e desabamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. É essa Petrobras que queremos reconstruir, ao contrário das gestões nos últimos anos que priorizaram os lucros e dividendos, na contramão das necessidades da sociedade brasileira”, celebra o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

A estatal também está realizando campanhas de doação de água e mantimentos para os moradores das cidades atingidas.

O Terminal de São Sebastião, operado pela Transpetro, tem servido de ponto de apoio para as autoridades, e o heliponto da empresa está à disposição das equipes de emergência. A subsidiária da Petrobras também doou itens de higiene e mantimentos ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São Sebastião, cidade mais atingida pelo temporal.

A companhia vem realizando inspeções nas instalações locais da Transpetro para garantir a integridade e a segurança dos dutos.

“É o início do resgate da verdadeira identidade da empresa, de seu DNA de grande estatal, concebida para servir o Brasil e o povo brasileiro, inclusive nos momentos de grandes tragédias. É essa Petrobras que nos dá orgulho”, afirmou a representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras, Rosângela Buzanelli.