Gerente de banco morre após ser feita de refém dentro de agência

A gerente de uma agência do banco Itaú morreu após ser feita de refém por um homem na manhã desta quinta-feira, 28, em Poá (SP). O suspeito teria entrado no local desarmado e tomado a arma de uma vigia, quando iniciou um tiroteio. O invasor foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu por volta das 9h40, na Avenida Nove de Julho, no centro da cidade. Na ação, a gerente, o suspeito e outro funcionário do banco foram baleados. Apenas o trabalhador foi socorrido com vida para o Hospital Guido Guida. A polícia investiga uma possível tentativa de assalto.

“Uma pessoa entrou no banco, como se fosse um cliente. E aí, na parte de cima, rendeu um segurança. E aí, segundo informações preliminares, teria se apossado da arma dessa pessoa, desse funcionário do banco, e rendeu todo mundo, começou a subtrair os bens, etc. E nisso, a polícia foi avisada”, afirmou o delegado Eliardo Jordão à TV Globo.

“Quando ele percebeu a presença da polícia, ele já estava na parte de cima, desceu com uma pessoa, atirando para cima da guarnição da PM. E aí, nós temos duas pessoas em óbito, sendo que dessas duas uma é exatamente o autor de toda essa tragédia, esse crime”, completou o delegado.

Em nota, o Itaú lamentou o ocorrido e afirmou que a agência permanecerá fechada para atendimento à população.

“É com grande pesar e consternação que o Itaú Unibanco confirma o falecimento de uma colaboradora de sua agência em Poá, no estado de São Paulo, em decorrência de um assalto. O banco apoiará a família em todas as suas necessidades neste momento tão difícil e colabora com a polícia para elucidar o crime”.