Gilberto Gil sobre Preta Gil: "Temos de lidar com a ameaça da morte"

O cantor Gilberto Gil lamentou o estado de saúde de Preta Gil, que atualmente está em tratamento contra um câncer no intestino, descoberto no início do ano. Em entrevista à Veja, Gil afirmou que está com Preta em todos os momentos.

Ele afirmou que se sente aflito ao acompanhar o sofrimento da filha com uma "doença apavorante".

"Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar sua disposição e sua positividade espiritual", afirmou o cantor em entrevista à Veja.

Ele falou ainda que tem enchido a filha de amor e carinho, mas entende que nem tudo acontece como o esperado.

"Juntamente a isso, temos de lidar com a ameaça da morte. Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura".

Na entrevista, Gil falou ainda que "somos todos bissexuais" e revelou já ter se relacionado com homens. Entretanto, ele pontuou que nunca sentiu pelo mesmo sexo a atração que sente por mulheres.

"Somos todos filhos de um pai e de uma mãe, o resultado de uma junção de genes de um e de outro. Portanto, somos todos bissexuais. Agora, o quanto e como isso influencia na condição masculina ou feminina e no exercício da própria sexualidade, aí reside uma variação infinita de possibilidades".

"Nunca tive tesão num homem, como se diz. No entanto, por razões de delicadeza natural, educação, finura do trato, já tive proximidade com a sexualidade de outro, de outros. Sim [já me relacionei com pessoas do mesmo sexo] e isso não afeta meu modo de ver o assunto na minha vida", seguiu Gil.

"Essas questões de amor, amizade, respeito foram possíveis em momentos em que a sexualidade era uma coisa mais vibrante em mim", afirmou o cantor.