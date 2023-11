Governador de SP reconhece falha na gestão em ataque à escola | A TARDE

Em visita à escola estadual na zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira, 23, após o ataque que vitimou uma aluna de 17 anos, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reconheceu ter havido alguma falha da gestão estadual, que não conseguiu evitar a situação.

O ataque à Escola Estadual Sapopemba ocorreu por volta das 7h30. A estudante Giovanna Bezerra da Silva, de 17 anos, morreu com um tiro à queima-roupa na nuca. “Ela foi a primeira pessoa que passou na frente do atirador. Ela era de outra série. Não estudava no andar dele, não era do relacionamento dele”, afirmou Tarcísio. Outras duas alunas foram baleadas e estão no Hospital Geral de Sapopemba, “bem de saúde, fora de risco”, conforme o governador.

Um quarto estudante machucou a mão ao quebrar uma janela para fugir do ataque e já teve alta médica.

Em detalhamento, o governo de estado destacou que a Escola Estadual Sapopemba tem 1.800 alunos e é “uma boa escola”, com “muita procura” e “fila por vaga”, que conta com ronda escolar da Polícia Militar, atendimento com psicóloga na unidade e treinamento de profissionais contra agressões.

Para o chefe de estado a situação acende um alerta. “É o momento de fazer uma profunda reflexão sobre a efetividade das ações que a gente tem tomado”, afirmou o governador, referindo-se aos procedimentos adotados pelo governo após o atentado ocorrido em março numa escola estadual na Vila Sônia, onde uma professora morreu esfaqueada.

O autor do ataque na Escola Estadual Sapopemba é um aluno de 16 anos do 1º ano do ensino médio que, segundo testemunhas, seria alvo de bullying por parte de colegas da escola por ser gay.

O governador disse que vai manter o plano de contratar vigilância privada para as escolas, ainda sem prazo para o serviço entrar em operação, e ampliar o número de psicólogos contratados para atender as unidades – atualmente são 550 profissionais para mais de 5 mil escolas, segundo o governo.

Por conta do ocorrido, as aulas na escola estão interrompidas por pelo menos 10 dias. Outro jovem que teria participado do atentado está foragido.