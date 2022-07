Governo anuncia novo corte de R$ 6,7 bilhões no Orçamento de 2022

O governo federal anunciou um novo corte no Orçamento de 2022 de R$ 6,7 bilhões. A medida reduz a verba destinada aos ministérios. A informação foi divulgada pelo Ministério da Economia nesta sexta-feira, 22.

A medida consta no Relatório Bimestral Avaliação de Receitas e Despesas, será publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

O detalhamento do bloqueio ainda não foi definido e deve ser anunciado na próxima semana. O Ministério da Economia tem prevista uma coletiva de imprensa na segunda-feira, 25, e a expectativa é que o detalhamento seja apresentado na ocasião.

"A necessidade de bloqueio total para o exercício financeiro de 2022 sobe de R$ 9,96 bilhões no 2º bimestre para R$ 12,74 bilhões no 3º bimestre; ou seja, um acréscimo de R$ 2,77 bilhões".

Este é o terceiro bloqueio no orçamento federal neste ano. O primeiro foi anunciado o contingenciamento de R$ 1,7 bilhão. Em junho foi R$ 8,7 bilhões.

Os cortes são justificados pela necessidade de cumprir a regra do teto de gastos.

O corte é anunciado após a aprovação da 'PEC dos Benefícios", que injetará R$ 41,25 bilhões no Auxílio Brasil, no Auxílio-Gás e no programa Alimenta Brasil, além de repasses aos estados por incentivos tributários ao etanol.