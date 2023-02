Governo brasileiro monta estratégia para acalmar importadores de carne

O governo brasileiro pretende iniciar uma estratégia para acalmar países importadores da carne brasileira, receosos com a confirmação do caso do mal da vaca louca no Pará.

O objetivo é mostrar que este foi um caso isolado e não há motivos para suspender a importação da carne brasileira. Segundo a CNN Brasil, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já determinou a ida de representantes a Pequim para conversar com o governo chinês.

"Não podemos prever quantos dias, mas os protocolos são seguidos. Quero crer que antes da visita do presidente Lula à China, prevista em março, o caso será solucionado", disse o ministro.

Também devem ser procurados países como Estados Unidos, Chile, Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Israel, Indonésia e Filipinas.

Após a confirmação do caso, a China determinou a suspensão do produto brasileiro. Segundo Fávaro, a suspensão é parte do protocolo sanitário oficial.

Segundo ele, todas as providências estão sendo adotadas para garantir a qualidade da carne brasileira, tanto para consumidores brasileiros quanto para os de outros países.