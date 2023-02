Governo do Pará confirma caso de doença da 'vaca louca'

O teste laboratorial com uma amostra de um gado morto no Pará teve resultado positivo para encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como mal da vaca louca. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 22, pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). O caso estava sendo investigado pelo Ministério da Agricultura.

Segundo a Agência, trata-se de um caso atípico registrado em uma propriedade com 160 cabeças de gado, que estão isoladas. O local fica no sudeste do Estado. O órgão afirmou ainda que a propriedade foi inspecionada e interditada preventivamente.

"A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) informa que foi positivo o resultado do caso suspeito de Encefalopatia Espongiforme Bovina numa pequena localidade do sudeste do Estado", diz o comunicado divulgado pelo órgão.

"A sintomatologia indica que se trata da forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano".

Considera-se atípico o caso registrado em um único animal. Já os casos clássicos referem-se a contaminação devido a alimentação, que poderia afetar outros animais.

O governo do Pará afirma ainda que está em contato permanente com o Ministério da Agricultura e Pecuária e "trata do tema com transparência e responsabilidade".