Governo trabalha para habilitar mercado livre de energia até 2030 | A TARDE

Já pensou poder escolher com qual fornecedor assinar na hora de pagar sua conta de luz residencial? Pois é esse o intuito do governo Lula, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Em entrevista à TV Globo neste domingo, 18, o ministro afirmou que o governo trabalha para que o livre mercado no fornecimento de energia seja uma realidade até 2030, permitindo que consumidores comuns possam negociar preços e escolher fornecedores na hora de instalar sua rede elétrica.

"Estamos trabalhando para que a gente possa ampliar a condição da classe média e do pobre, do menos favorecido, entrar no mercado livre. Eu quero acreditar que a gente tem condições de fazer isso até 2030”, declarou Silveira.

A expectativa, segundo o governo federal, é de que a medida ajude a baratear a conta de luz, que vem passando por altas constantes dentro do mercado regulado.

Hoje, após portaria do Ministério de Minas e Energia, consumidores de média e alta tensão, geralmente indústrias e empresas, podem escolher um comercializador varejista habilitado dentre os mais de 100 já disponíveis na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.