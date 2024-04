Haddad confirma novo mínimo de R$ 1.502 e meta fiscal zero em 2025 | A TARDE

O Governo Federal vai propor um salário mínimo de R$ 1.502 a partir de janeiro de 2025. A informação, que já circulava nos veículos de imprensa, foi confirmada pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista à Globonews.

"A gente não costuma antecipar nada, mas vazaram esses dois dados e sim, os números são esses"', disse Haddad, referindo-se também à meta fiscal zero em 2025, a exemplo do que foi fixado no orçamento desse ano.

Haddad confirmou ainda que a regulamentação da reforma tributária é uma das prioridades e destacou o trabalho do Congresso na aprovação das medidas propostas ano passado. Para o ministro, a reforma é um marco histórico.

"Não é pouca coisa o que vai acontecer no Brasil a partir da reforma tributária", projeta Haddad, que reforça o dado do Banco Mundial que coloca o Brasil entre os 10 piores países com pior sistema tributário global.

Judicialização

Fernando Haddad comentou o veto do presidente Lula à desoneração da folha dos municípios, que foi motivo de embate entre governo e Congresso, e disse que a questão será levada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Minha maior preocupação é o precedente. Aprovamos uma reforma da previdência que diz que não se pode abrir mão de receita. Amanhã,, ninguém questiona nada, aparece lá um projeto incluindo mais 10 setores, mais mil municípios, como é que faz para resolver"?